أذربيجان : مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة جراء قصف أرمينى

وقال مكتب الإدعاء ـ حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الاخبارية ـ إن 5 أشخاص من عائلة واحدة قتلوا بقرية جاشالتى فى منطقة نافتالان جراء قصف مدفعى من قبل القوات المسلحة الأرمينية استهدف المدنيين الأبرياء فى أذربيجان.

وكان مكتب الإدعاء فى أذربيجان قد أعلن فى وقت سابق اليوم أن عدد المصابين جراء القصف الأرمنى ارتفع إلى 19 شخصا، بينما تحدثت سلطات قره باغ عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 30 آخرين بين المدنيين جراء هجمات قوات أذربيجان على الإقليم.

يذكر أن اشتباكات مسلحة قد إندلعت صباح اليوم على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.

وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس فى إقليم قره باغ المعلن استقلاله من جانب واحد، وأن القصف أسفر عنه سقوط قتلى فى صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وقره باغ الجانب الأذربيجانى بشن ضربات جوية وصاروخية على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمينية التعبئة العامة فى البلاد.