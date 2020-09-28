بعد تسممه بغاز الأعصاب.. صحيفة ألمانية: ميركل تزور المعارض الروسي نافالني في المستشفى

زارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المعارض الروسي أليكسي نافالني خلال علاجه في أحد مستشفيات برلين بعد دخوله إثر تسممه بغاز الأعصاب "نوفيتشوك"، في تأكيد لمدى الجدية التي توليها للقضية.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية نقلا عن مصادرها، أن ميركل توجهت لزيارة نافالني في مستشفى "شاريتي"، حيث تلقى العلاج لأكثر من شهر بعد نقله جوا من روسيا إلى برلين الشهر الماضي جراء إصابته بإعياء خلال رحلة جوية داخلية.

ولم يعلق المتحدث باسم ميركل على تقرير المجلة.

وكانت روسيا طالبت ألمانيا بتقديم معلومات شاملة عن قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني، بما في ذلك نتائج الفحوصات الطبية والتحاليل وأي عينات أخذت منه، حيث تنفي موسكو أي علاقة بتسممه.