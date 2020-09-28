الدفاع الأذربيجانية: مقتل 32 جنديا أرمينيا في الاشتباكات على الحدود

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الإثنين، مقتل 32 جنديا أرمينيا في الاشتباكات الحدودية المشتعلة بين البلدين.

وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، استئناف القتال ضد جيش أذربيجان في منطقة ناجورني كاراباخ، صباح اليوم الإثنين.

وأكدت شوشان ستيبانيان المتحدّثة الرسمية باسم وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الإثنين، على وجود مرتزقة سوريين أرسلتهم تركيا للقتال إلى جانب القوات الأذربيجانية.

وقالت في تصريحات إلى فضائية العربية إن هناك نحو 4000 مرتزق سوري مؤيد لأنقرة في الهجوم العسكري إلى جانب الجيش الأذربيجاني منذ صباح الأحد.

ووفقا لوكالة الأنباء الأرمينية فإن مركز المعلومات الأرميني يحقق في مقتل 81 مرتزقا سوريا حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد كشف عن إرسال تركيا الالاف من المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب القوات الأذربيجانية ضد أرمينيا في القتال الدائر على الحدود.