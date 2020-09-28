رئيس فنزويلا: ندرس إمكانية استخدام البروتوكولات الروسية لعلاج عدوى كورونا

أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو اليوم /الاثنين / ضرورة دراسة إمكانية استخدام البروتوكولات الروسية لعلاج عدوى فيروس كورونا في بلاده .
وقال مادورو في تصريحات - نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - " وصلت معلومات تفيد بأن روسيا طورت أساليب فعالة للغاية في علاج (عدوى الفيروس التاجي) .. أريد منكم أن تحللوها مع الخبراء، مع السفير الروسي والسلطات، وسفيرنا في روسيا وتعطوني إجابة في أقرب وقت ممكن ".
وأفاد بأن بلاده تدرس إمكانية "شراء واعتماد" البروتوكولات الروسية لعلاج فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن فنزويلا بدأت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لعقار مضاد للفيروسات من إنتاجها الخاص.
وكانت الحكومة الفنزويلية قد أعلنت في وقت سابق عن أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في البلاد منذ 13 مارس، وفرضت حالة الطوارئ في نفس اليوم تلاها حجر صحي في جميع أنحاء البلاد.
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