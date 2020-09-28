أذربيجان: مقتل 6 أشخاص وإصابة 19 آخرين في اشتباكات قره باغ

أعلنت السلطات في أذربيجان، اليوم الاثنين، عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 19 آخرين في الاشتباكات مع القوات الأرمينية بإقليم ناغورنو كاراباخ.

وكان رئيس أذربيجان إلهام علييف، أعلن، الاثنين، تعبئة عسكرية جزئية في البلاد، في ثاني يوم من الاشتباكات بين الجيش الأذربيجاني والقوات الأرمينية في إقليم قره باغ.

وحسب "روسيا اليوم"، جاء ذلك في نص قرار وقع عليه الرئيس الأذربيجاني ونشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة.

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أعلنت صباح اليوم، مقتل 32 جنديا أرمينيا في الاشتباكات الحدودية المشتعلة بين البلدين.

فيما قال نشطاء في أرمينيا أن عدد القتلى ارتفع إلى 39 جنديًا.

يأتي ذلك بعد إعلان أرمينيا استئناف القتال ضد جيش أذربيجان في منطقة ناجورني كاراباخ، صباح اليوم الإثنين.

وأكدت شوشان ستيبانيان المتحدّثة الرسمية باسم وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الإثنين، وجود مرتزقة سوريين أرسلتهم تركيا للقتال إلى جانب القوات الأذربيجانية.