أعلنت أذربيجان، مقتل 6 أشخاص وإصابة 19 آخرين فى الاشتباكات الجارية منذ يومين بإقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه مع أرمينيا.



أعلنت أذربيجان، مقتل 6 أشخاص وإصابة 19 آخرين فى الاشتباكات الجارية منذ يومين بإقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه مع أرمينيا. فى غضون ذلك، تبادلت قوات أرمينيا وأذربيجان إطلاق النار بكثافة لليوم الثانى صباح اليوم الإثنين، وتبادل الجانبان الاتهامات باستخدام المدفعية الثقيلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أذربيجان: مقتل 6 أشخاص وإصابة 19 آخرين فى اشتباكات بإقليم ناجورنو كاراباخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.