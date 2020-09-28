صحيفة ذا تايمز: خطة إغلاق طارئة في لندن وشمال انجلترا لمكافحة الموجة الثانية من كورونا

قالت صحيفة (ذا تايمز) البريطانية اليوم الاثنين، إن الحكومة تخطط حاليا لفرض تباعد اجتماعي كامل في أنحاء لندن وأجزاء كبيرة من شمال انجلترا لمكافحة الموجة الثانية من فيروس كورونا "كوفيد-19".
وأوضحت الصحيفة البريطانية عبر موقعها الإلكتروني أنه في إطار الإجراءات الجديدة للإغلاق التي تعد قيد النظر حاليا سيتم حظر تجمع الأشخاص في الأماكن المغلقة، ومن المقرر أن يتم غلق جميع المطاعم والحانات لمدة أسبوعين بشكل مبدئي، رغم بقاء المدارس والمتاجر والمصانع والمكاتب مفتوحة.
وأضافت أنه سيتطلب من الأشخاص في أنحاء انجلترا بشكل قانوني العزل الذاتي من اليوم إذا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا أو يتم الاتصال بهم من جانب خدمة الاختبار والتتبع وإما سيتعرضون لغرامات جديدة تبدأ من ألف جنيه استرليني وتمتد إلى 10 آلاف جنيه استرليني للمخالفات المتكررة أو الانتهاكات الخطيرة .
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