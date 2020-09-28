شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يتلقى 22 طعنا على المرشحين لانتخابات مجلس النواب حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى تلقى الطعون على انتخابات مجلس النواب، من المرشحين الذين تم استبعادهم من خوض الانتخابات، وكذلك من أشخاص تطعن على إدراج أسماء بعض المرشحين، ووصل عدد الطعون التى تم رفعها حتى الأن 22 طعن قابلين للزيادة.

وبدأت محاكم القضاء الإدارى بالمحافظات تلقى طعون المرشحين المستبعدين، والطعون المقدمة على المرشحين المقبولين، بداية من أمس الأحد حتى غدًا الثلاثاء، على أن تفصل المحاكم فى الطعون خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، وعقب إرسال الأحكام إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لمراجعتها تعلن الهيئة القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر، ويكون يوم 7 أكتوبر أخر موعدا للتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات فى جريدتين واسعتى الانتشار يوم 8 أكتوبر.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أول أمس السبت عن انتهاء المدة القانونية التى حددتها الهيئة لتلقى أوراق المرشحين، مشيرًا إلى غلق باب الترشح، وجارى حاليًا مراجعة المستندات المقدمة من المرشحين، ومطابقتها على أرض الواقع.