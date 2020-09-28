شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودي يصف قناة الجزيرة القطرية بأداة تميم بن حمد لدعم الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الكاتب السعودي محمد آل الشيخ، قناة الجزيرة القطرية بأداة تنظيم الحمدين لدعم الجماعات الإرهابية، فضلا عن ترويجها للتحريض والعنف، وقال "آل الشيخ" في مقال نشر له بصحف خليجية حمل عنوان "تويتر الذي هزم قناة الجزيرة إعلامياً" :"خلال العشرين سنة الماضية، وتحديداً منذ أن انقلب حمد بن خليفة على والده، وتربع على عرش قطر، صرفت الحكومة القطرية ما يزيد على عشرة مليارات دولار على قناة الجزيرة الفضائية كما يقولون، والتي أعطتها حضوراً دولياً مميزاً، ووظفها القطريون للتحريض على الثورات العربية، التي سميت بالربيع العربي، غير أن مكانة محطات البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية اهتزت، بعد أن دخلت مواقع التواصل الاجتماعي إلى الساحة الإعلامية, وأكدت حضورها بقوة. وهذا ما غيَّر شكل وقوانين اللعبة.

وتابع :"هناك ما يزيد على تسعة ملايين تغريدة يومياً يغرد بها سعوديون، وغالباً ما يستحوذون على الهاشتاقات الأكثر انتشاراً (ترند) بين الهاشتاقات العالمية، وهذا بالطبع ما يزعج القطريين، الذين لا قيمة لدويلتهم الصغيرة المرتمية على ضفاف الخليج العربي إلا بالجزيرة.

وأضاف الكاتب السعودي :"وفي تقديري أن الأزمة التي تعاني منها قطر، أفقدت القطريين قوتهم الإعلامية، التي كانت تمثلها قناة الجزيرة، فغني عن القول إن قطر بلا الجزيرة مجرد ديك ورقي، لا يهش ولا ينش. ومن تابع القطريين منذ انقلاب الولد على والده في منتصف التسعينات من القرن الماضي، يجد أن دولة قطر بقضها وقضيضها، وكل نشاطاتها التآمرية، تدور حول الجزيرة، وبروز تويتر وإلى حد كبير الفيس بوك، كمصدري تأثير في توجيه الرأي العام السعودي، وهو ما يستهدفه القطريون من خلال الجزيرة، فمن هنا تحديداً يمكن القول إن ما كان يطمح إليه النظام الحاكم في قطر، أو بلغة أدق من وراء النظام، وأعني تحديداً الإيرانيين الفرس، والأتراك العثمانيين، قد باء بالفشل، وأصبحت رقعة الشطرنج نفسها التي دفع القطريون مليارات الدولارات كي يتقنوا اللعب عليها، تحولت بلغة المؤرخين إلى (حضارة سادت ثم بادت).