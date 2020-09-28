أخبار اليمن : إحالة قضية مقتل عبدالله الأغبري إلى المحكمة

إحالة قضية مقتل عبدالله الأغبري إلى المحكمة
أكد مصدر قضائي بمكتب النائب العام، أنه تم استكمال إجراءات التحقيق في قضية واقعة مقتل المجني عليه عبدالله قائد عبد الله الأغبري.
ووفقاً لوكالة سبأ، أوضح المصدر أن نيابة شرق الأمانة أحالت ملف القضية الخاصة بالمتهمين عبدالله حسين ناصر السباعي وسبعة آخرين، في هذه الواقعة إلى المحكمة للسير في إجراءات محاكمتهم وفقا للقانون.
وكانت الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة ضبطت الجناة بتاريخ 27 أغسطس الماضي، بعد أن ثبت من خلال التحريات وجمع الاستدلالات ومنها تسجيلات كاميرا المراقبة أن المجني عليه، تعرض للضرب المبرح والتعذيب في محل المتهم "السباعي" وآخرين، والذي كان يعمل فيه.
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