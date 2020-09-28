رسميا.. تركيا تعترف بدعم أذربيجان ضد أرمينيا

ووفقًا لقناة "العربية"الإخبارية، قال آكار: "نقف إلى جانب أشقائنا الآذاريين فى الدفاع عن أراضيهم"، مطالبا أرمينيا بالانسحاب من منطقة ناغورنو كاراباخ.
وكانت الاشتباكات بين القوات الأرمينية والأذربيجانية حول منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها، دخلت اليوم الثانى على التوالي، مع ورود أنباء عن مقتل ما لا يقل عن 39 جنديًا، واتهامات متبادلة بين الجانبين باستخدام المدفعية الثقيلة.
وأكدت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الإثنين، أن خبراء عسكريين أتراك يقاتلون جنبا إلى جنب مع أذربيجان فى منطقة ناغورنو كاراباخ.
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