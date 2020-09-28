سلطنة عُمان تطلق برنامج روابط نحو رؤية 2040

أطلق جهاز الاستثمار العماني برنامجًا خاصًا تحت مسمى "روابط"، يهدف إلى ربط سياسات وأنظمة الشركات التابعة له مع السياسات العليا للجهاز، من أجل توحيدها ومواءمتها مع الرؤية المستقبلية للسلطنة "عُمان 2040"، والمتمثلة في تنمية مصادر التنويع الاقتصادي وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسلطنة.

ويركز برنامج "روابط" على الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في إثراء الاقتصاد المحلي وتعزيز الشراكة الناجحة مع الحكومة بما يشمل استثمارات القيمة المحلية المضافة والنهوض بسوق الأوراق المالية وتطوير القوى العاملة الوطنية، إضافة إلى العمل على التطوير المستمر لكافة القطاعات الاستثمارية في السلطنة.

وسيقوم الجهاز بإشراك جميع الأطراف ذات العلاقة في هذه الشركات، والمتمثلة في قطاعات الاستثمار وتوزيع وإدارة الأصول والمخاطر والالتزام والموارد البشرية وعمليات التوريد والعقود والمالية وتقنية المعلومات والاتصال المؤسسي والشؤون القانونية والتدقيق، لتساهم جميعها في تنفيذ كافة محاور البرنامج وأهمها مواءمة أداء الشركات مع الأهداف الوطنية المرسومة لها والمساهمة في تحقيق رؤية "عُمان 2040".

كما يهدف البرنامج الجديد إلى الارتقاء بأداء الشركات لتحقيق أهدافها والتغلب على كافة التحديات المصاحبة، إضافة إلى إيجاد أسس متينة تدعم إشراك أكبر نسبة من مؤسسات القطاع الخاص وإيجاد خطة متكاملة لتهيئة استثمارات هذه الشركات في جهود القيمة المحلية المضافة والتخارج من خلال الشراكة مع القطاع الخاص أو الإدراج بأسواق المال وغيرها من المجالات التي تساعد على توفير فرص عمل جديدة.

وسيعمل البرنامج كمنصة لتبادل المصادر والخبرات ومناقشة أفضل الممارسات الاستثمارية من خلال إقامة أنشطة مشتركة تعمل على رفع كفاءة وفاعلية أداء تلك الشركات لتحقيق الخطة المرسومة لها.