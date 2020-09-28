الرئيس المتناقض.. أردوغان يستفز اليونان: تركيا بلد متوسطي ونحن أهل الدار

ووفقا لشبكة "تي أر تي" التركية، قال اردوغان: إن "تركيا بلد متوسطي، وكما كانت عبر التاريخ واليوم هي ليست ضيفًا على هذه المنطقة بل نحن أهل الدار".
وتابع الرئيس التركي قائلا إن كل خطوة يتم اتخاذها في البحر المتوسط تؤثر بشكل مباشر على أمن وحقوق ومصالح بلاده.
واختتم اردوغان تصريحاته بالقول إن تركيا لا تريد التوتر في البحر المتوسط وإنما السلام والتعاون والإنصاف والعدل.
ودعا بومبيو إلى ضرورة تخفيف التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط وحل الأزمة سلميا.
وزادت حدة التوتر، مؤخرا، بين اليونان وتركيا المجاورة هذا العام، لا سيما فيما يتعلق بالحدود البحرية وحقوق التنقيب في شرق البحر المتوسط، ما زاد المخاوف من امكانية اندلاع حرب بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
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