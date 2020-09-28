نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميركل تزور نافالني في مستشفى "شاريتيه" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - زارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، المدون الروسي، أليكسي نافالني، أثناء وجوده في مستشفى "شاريتيه" ببرلين.
ورد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، خلال موجز صحفي، بنعم على سؤال عما إذا كان يستطيع تأكيد صحة النبأ، مع أنه نفى وصف لقاء ميركل مع نافالني بـ "السري"، بل كانت "زيارة خاصة"، أما المحادثة بينهما فجرت "على انفراد".
وقد نقل المدون والناشط الروسي، أليكسي نافالني، في 22 أغسطس، إلى مستشفى "شاريتيه" في برلين من مدينة أومسك الروسية، بعد يومين من رقوده في مستشفى محلي على إثر تدهور حاد لصحته وهو على متن رحلة داخلية. وكانت الحكومة الألمانية أعلنت، بناء على معطيات الأطباء العسكريين، أن نافالني تأثر بمادة شديدة السمية من فصيلة "نوفيتشوك"، مطالبة السلطات الروسية بتقديم "توضيحات" بهذا الشأن.
وبحسب روسيا اليوم، نفت موسكو وجود أي دليل على التسمم في تحاليل نافالني، التي تم أخذها في أومسك، وتطلب من برلين تقديم نتائج فحوصاته في المستشفى الألماني.
وأفادت إدارة "شاريتيه"، في 23 سبتمبر، بأن نافالني غادر المستشفى وحالته جيدة، مشيرة إلى أن الأطباء لا يستبعدون شفاءه التام.
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