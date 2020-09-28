الاتحاد الأوروبى يندد بالتدخلات الخارجية فى نزاع قره باغ

وأفاد المتحدث باسم شؤون الاتحاد الأوروبى الخارجية بيتر ستانو أن "أى تدخل خارجى فى هذا النزاع غير مقبول" واصفا إياه بـ"التصعيد الخطير" الذى يهدد استقرار المنطقة.
وكانت وزارة الخارجية الأرمنية اتهمت تركيا رسمياً اليوم بتقديم دعم عسكرى مباشر لأذربيجان، مضيفة أن تركيا لها "وجود مباشر على الأرض".
وأضافت أن خبراء عسكريين من تركيا "يقاتلون جنباً إلى جنب" مع أذربيجان التى قالت يريفان إنها تستخدم أيضاً أسلحة تركية من بينها طائرات مسيرة وحربية.
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