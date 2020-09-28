بوتين: روسيا لا تتدخل في شؤون الغير لكنها تدعم الحكومات لإعادة الاستقرار

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا تتدخل أبدا في شؤون الدول الأخرى، مؤكدا أن موسكو تدعم الحكومات القائمة في جهودها الرامية إلى إعادة الأوضاع إلى استقرارها.
وقال بوتين - في مستهل لقاء مع نظيره القرغيزي سورونباي جينبيكوف، اليوم /الاثنين/ في سوتشي - "كما تعلمون، نحن لا نتدخل أبدا في شؤون جيراننا وفي شؤون الدول الأخرى عموما".. مضيفا: "نحن ندعم دائما الجهود الهادفة إلى إعادة الوضع إلى استقراره، وإلى بناء حوار حقيقي بين قوى سياسية مختلفة، وندعم دائما السلطات السياسية القائمة في سعيها إلى إعادة الأوضاع إلى الاستقرار".
وأكد بوتين أن روسيا ستدعم قرغيزستان اقتصاديا، وستدعم جهود قيادة الجمهورية القيرغيزية لإعادة الوضع السياسي الداخلي إلى الاستقرار.
وبحث الرئيسان الروسي والقيرغيزي التعاون الاقتصادي والتعاون في المجال السياسي والأوضاع في الساحة السوفيتية السابقة وآسيا الوسطى.
يُذكر أن روسيا تمتلك قاعدة جوية في قيرغيزيا ، يتواجد فيها آلاف العسكريين الروسي.
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