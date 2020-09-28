أفادت فضائية "العربية"،اليوم نقلا عن مراسلها، بوقوع انفجار استهدف رتلا أمريكيا في منطقة الدورة شرق بغداد.
كما استهدف هجوم ثان، اليوم الاثنين، رتلا أمريكيا جنوب بغداد، نقلا عن مراسل "العربية".
وصباح أمس، انفجرت عبوة ناسفة في رتل عسكري للتحالف الدولي جنوب بغداد، فيما أعلنت السفارة الأمريكية أنها ستجري اختبارات لاجراءاتها ومعداتها للطوارئ في وقت بحثت بغداد واربيل استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق.
فيما أفادت قناة "العربية"، نقلًا عن مصادر لها، بأن الولايات المتحدة قد تصدر بعد قليل، قرارًا بإغلاق سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، بعد استهدافها عدة مرات من قبل مليشيات مسلحة موالية لإيران.
ومنذ مطلع العام الحالي تتعرض قوات التحالف الدولي في العراق وبعثات دبلوماسية أجنبية وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين لهجمات صاروخية متكررة وتفجيرات بعبوات ناسفة.
وتصاعدت الهجمات إثر اغتيال مسيرة أمريكية في الثالث من يناير الماضي قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العربية: انفجارات تستهدف القوات الأمريكية في بغداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.