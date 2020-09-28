جامعة أمريكية تكذب بايدن وتضعه فى موقف صعب

نفت جامعة ولاية ديلاوير رسميًا مزاعم المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية بأنه التحق بها أو كان أحد طلابها، وذلك ردًا تصريحاته فى أحد اللقاءات الانتخابية لمغازلة ذوى البشرة السوداء، ممن تخصصت تلك الجامعة فى تدريسهم، ما وضع مرشح الديمقراطيين فى موقف عصيب.





وقالت "جامعة ولاية ديلاوير"، إن بايدن لم يكن طالبا بها فى أى وقت مضى، بعدما ادعى المرشح الرئاسى أنه بدأ دراسته فى الجامعة التى كانت مخصصة لذوى البشرة السمراء تاريخيا.

وفى معرض إشادته بالكليات والجامعات السمراء تاريخيًا خلال فعالية انتخابية أكتوبر الماضى، قبل انتخابات حزبه التمهيدية فى ساوث كارولينا ، أطلق بايدن تلك التصريحات فى لقائه بطلاب مدرسة ويلسون الثانوية فى فلورنسا، قائلاً: "لقد بدأ الأمر فى جامعة مخصصة للسمر، ولاية ديلاوير".

وأضاف مرشح الحزب الديمقراطى، بايدن: "الآن، لا أريد أن أسمع أى شىء سلبى عن ولاية ديلاوير.. إنهم أهلى".

إلا أن تصريحات الاستقطاب والدعاية السياسية التى أطلقها بايدن باتت تطارده بعد سنة تقريبًا من إطلاقها، وذلك بعدما أصدرت الجامعة بيانًا رسميًا تنفى فيها التصريحات. وقال مدير الخدمة الإخبارية بالجامعة، كارلوس هولمز، إن "نائب الرئيس بايدن لم يلتحق بجامعة ولاية ديلاوير"، حسبما نقلت "واشنطن تايمز".

وقال هولمز إن بايدن كان مجرد متحدث رئيسى فى حفلات التخرج بين عامى 2003 و2016، وهذ أبعد ما يكون عن بداية الحياة السياسية لبايدن، الذى كان عضوًا فى مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير منذ عام 1973، مضيفًا أن حصوله حتى على درجة الدكتوراة الفخرية لا يعنى أبدًا أنه كان طالبًا بالجامعة فى يوم من الأيام.