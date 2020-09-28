فيديوجراف: آخرها أذربيجان .. أردوغان راعى الفوضى فى الشرق والغرب

ففى سوريا تدخل أردوغان بقواته وميليشياته، لانتزاع حقول النفط من الأكراد السوريين والقضاء عليهم، وفى ليبيا دعم الإرهابيين بنقل أكثر من 18 ألف مرتزق سورى و10 آلاف مرتزق من جنسيات أخرى بالإضافة لمئات الوحدات النظامية دعما لتنظيم الإخوان ومخططاته فى ليبيا.

كما أفادت تقارير المفوض الأوروبى لمكافحة الإرهاب، عن قيام تركيا بزرع عناصر وخلايا إرهابية تحت مسمى دعم العمل الإنسانى والمساجد في أوروبا.

مخططات أردوغان الإرهابية لم تتوقف عند هذا الحد، إذ عملت تركيا أيضا على إشعال الصراع بين أرمينيا وأذربيجان بمساعدة الأخيرة، إذ أطلق أردوغان تصريحات عدائية محرضًا على العنف ضد أرمينيا، وكشفت التقارير أن تركيا أرسلت 4 آلاف مسلح لدعم أذربيجان فى محاربة جارتها، لافتة إلى أن هناك المزيد من المقاتلين ينتظرون الانتشار.