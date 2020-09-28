إيران تسجل 190 وفاة جديدة بسبب كورونا

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبى الإيرانية، سيما سادات لارى، إن إجمالى الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد ارتفع إلى 25 ألفًا و779 حالة، بعد تسجيل 190 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
كما نوهت لارى إلى 4068 من المصابين بفيروس كورونا فى وضع حرج، ويخضعون للعناية المركزة، بينما تجاوز عدد المتعافين 376 ألفًا.
وبعد انخفاض أولى فى عدد الإصابات منتصف مايو، خففت إيران من التدابير التى كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، ما أدى إلى زيادة كبيرة فى حالات الإصابة لاحقا.
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