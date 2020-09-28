أذربيجان تعلن التعبئة العسكرية الجزئية

وقع رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم /الاثنين/، مرسوما بالتعبئة العسكرية الجزئية في اليوم الثاني من الاشتباكات مع القوات الأرمينية في إقليم قره باغ المتنازع عليه.

وأفادت بذلك وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج)، موضحة أنه بموجب هذا المرسوم ستنفذ دائرة التعبئة والتجنيد في البلاد تدابير متعلقة بتجنيد المواطنين للخدمة العسكرية والنقل العسكري.

وكانت وزارة الدفاع الأذرية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن قواتها سيطرت على عدة مرتفعات استراتيجية قرب قرية تاليش في إقليم قره باغ، وأن مواقع القوات الأرمينية تتعرض لقصف بقذائف صاروخية ومدفعية وضربات جوية، مما يجبرها على التراجع وإخلاء مواقعها.

كما نقلت الوكالة الرسمية عن مكتب المدعي العام، في وقت سابق اليوم، قوله "إن القوات الأرمينية تواصل قصف السكان المدنيين في مناطق مكتظة بالسكان، ما أسفر حتى الآن عن نقل 26 مدنيا إلى المستشفيات بإصابات مختلفة".