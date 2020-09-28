الكرملين يدعو لتوخي الحذر بعد تسجيل معدلات إصابات عالية بفيروس كورونا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا آخذ في الازدياد، ويجب أن يحظى هذا باهتمام خاص من مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا والروس أنفسهم.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بيسكوف قوله اليوم /الاثنين/: "لكل منطقة وضع مختلف، وبالطبع يجب على الحكام أن يتصرفوا بناءً على الوضع".

وأضاف: "في الواقع، يتزايد عدد المصابين، وهذا موضوع يحظى باهتمام خاص.. الشيء الرئيسي هو إيلاء اهتمام خاص ليس فقط من قبل مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولكن أيضًا من للمواطنين، الذين يجب عليهم زيادة مستوى الاهتمام بسلامتهم والوفاء بجميع المتطلبات الضرورية، سواء كان ذلك ارتداء القناع، أو ولبس القفازات، وما إلى ذلك".

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم، تسجيل 8135 إصابة جديدة بالفيروس، وهذا يعتبر أعلى مستوى منذ 16 يونيو، من بينهم 2217 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1159573 إصابة.