حالتا وفاة بفيروس كورونا و425 إصابة محلية في الأردن

دوت الخليج :- سُجِّلت 431 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن الأحد منها 425 حالة محلية، وفق الموجز الإعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وبحسب الموجز توزعت الحالات على النحو التالي:

- (425) حالة محليّة توزّعت كما يلي:

▪︎ (281) في محافظة العاصمة عمّان.

▪︎ (50) في محافظة البلقاء.

▪︎ (24) في محافظة الزرقاء.

▪︎ (11) في محافظة إربد.

▪︎ (12) في محافظة معان.

▪︎ (23) في محافظة عجلون.

▪︎ (16) في محافظة جرش.

▪︎ (7) في محافظة الكرك.

▪︎ حالة واحدة في محافظة المفرق.

- (6) حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

▪︎ وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (8492) حالة.

▪︎ سُجّلت حالتا وفاة، (رحمهما الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (45) حالة.

▪︎ سُجّلت (96) حالة شفاء هذا اليوم، (17) في مستشفى الأمير حمزة، و(68) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(7) في مستشفى الملكة علياء، و(4) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

▪︎ تمّ إجراء (15384) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1170897) فحصاً.

إجراءات أخرى:

في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمريّ الدّفاع (11 و16) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).