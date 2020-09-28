قتلى وجرحى جراء سقوط صاروخ على منزل قرب مطار بغداد

أسفر إطلاق صاروخ كاتيوشا قرب مطار بغداد الدولي، عن مقتل 3 أشخاص وجرح اثنين، الاثنين، بعد ساعات من الأخبار التي أفادت عزم واشنطن إغلاق سفارتها في بغداد.

وأفاد مراسل دوت الخليج بأن صاروخ كاتيوشا تم إطلاقه من منطقة حي الجهاد في بغداد، باتجاه مطار بغداد الدولي، إلا أن الصاروخ سقط على منزل قرب سياج المطار، مما أدى لمقتل 3 أشخاص وجرح 2 من أفراد العائلة في المنزل.

وسبق أن تم إطلاق صواريخ كاتيوشا بالقرب من مطار بغداد الدولي هذا الشهر، لكنها لم تسجل خسائر أو إصابات.

وجاء إطلاق الصواريخ، الاثنين، وسط أجواء مشحونة مع كشف وسائل إعلامية عن عزم واشنطن إغلاق سفارتها في بغداد، بسبب الهجمات الصاروخية المتكررة التي تستهدفها وتستهدف البعثات الدبلوماسية.

ووجهت الولايات المتحدة تهديدا أخيرا للسلطات العراقية، مفاده أن واشنطن قد تغلق سفارتها في بغداد، في حال استمرار الهجمات ضدها.

وحسب المصادر، دعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، السلطات العراقية إلى اتخاذ خطوات جدية لوقف هجمات الميليشيات على مقر السفارة الأميركية في العاصمة العراقية.