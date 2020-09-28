دراسة تفجع نيويورك بشأن كورونا.. الأسوأ قادم

توقعت دراسة قام بها مخبر أبحاث تابع لجامعة كولومبيا الأميركية، أن يرتفع عدد الإصابات من 500 إلى 4000 حالة يوميا، مع نهاية شهر أكتوبر الجاري في منطقة نيويورك الكبرى.

وتشهد مدينة نيويورك ارتفاعا لعدد الإصابات بفيروس كورونا في مجموعة من الأحياء خاصة في مقاطعتي بروكلين وكوينز.

وحذر حاكم الولاية أندرو كومو من أن الفيروس لا يزال قوة لا يستهان بها في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف في بيان: "أحث سكان نيويورك على الاستمرار في ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي وغسل أيديهم، كما يجب على السلطات المحلية مواصلة تطبيق إرشادات الصحة العامة".

وسجلت ولاية نيويورك أكثر من 460 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، فيما وصل عدد الوفيات قرابة 33 ألف.

وشهدت الولاية، الأحد، تخطي عدد الإصابات حاجز الألف في يوم واحد، وفق ما أعلن مسؤولون محليون.

ولم يسبق أن سجلت الولاية مثل هذا الارتفاع في الإصابات منذ 5 يونيو، وفق إحصاءات نشرها مكتب الحاكم.

وقال كومو في تغريدة: "بعد فحص نحو 100 ألف حالة، فإن 1005 جاءت إيجابية".

وبيّن أنه "من الضروري أن يتابع النيويوركيون ممارسة السلوكيات الأساسية التي تدفع بقدرتنا على محاربة كوفيد-19 بينما نحن نقترب من فصل الخريف والإنفلونزا".

وتابع: "سنواصل مراقبة البيانات عن كثب ونبقي سكان نيويورك على اطلاع حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات تستند إلى معلومات من أجل أنفسهم وعائلاتهم".

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، قد بلغ الجمعة، 7 ملايين منذ بدء تفشي الوباء، كما تسبب المرض في وفاة نحو 205 آلاف شخص، وفقا لجامعة "جونز هوبكنز".