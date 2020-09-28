عاجل .. مقتل 58 جنديا أرمينيا فى اشتباكات مع الجيش الأذربيجانى

وقالت وزارة الدفاع فى قرة باغ، فى بيان عن اليوم الثانى من القتال : " قتل 27 جنديا فى المعارك يوم الاثنين". وارتفع العدد الإجمالى للقتلى إلى 67 بينهم تسعة قتلى مدنيين، سبعة فى أذربيجان واثنان على الجانب الأرمينى، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وبحسب "سبوتنيك"، حث زعماء العالم على وقف القتال بعد أن أثار الاشتباك الأسوأ منذ عام 2016 احتمالية نشوب حرب جديدة بين الخصمين السوفيتيين السابقين أرمينيا وأذربيجان.

وقال مسؤولون فى باكو ويريفان إن الاشتباكات العنيفة استمرت طوال يوم الاثنين، وزعمت وزارة الدفاع فى قره باغ أن قواتها صدت هجوم الدبابات الأذربيجانى على القطاع الجنوبى من خط المواجهة.

فيما قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن قواتها دمرت "عدة وحدات مدفعية للعدو بضربة دقيقة".

ودخلت أرمينيا وأذربيجان فى نزاع إقليمى منذ التسعينيات، عندما أعلنت كاراباخ ذات الأغلبية الأرمينية استقلالها بعد حرب أودت بحياة 30 ألف شخص، ولا توجد دولة تعترف باستقلال المنطقة - ولا حتى أرمينيا - وما زالت تعتبر جزءا من أذربيجان من قبل المجتمع الدولى.

وتوقفت المحادثات الرامية إلى حل أحد أسوأ الصراعات التى ظهرت بعد انهيار الاتحاد السوفييتى، فى عام 1994 عندما تم الاتفاق على وقف إطلاق النار.

وتوسطت فرنسا وروسيا والولايات المتحدة فى جهود السلام باسم "مجموعة مينسك"، لكن آخر دفعة كبيرة لاتفاق سلام انهارت فى عام 2010.