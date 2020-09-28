فيديو .. ذا روك يعلن دعمه لبايدن فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

وقال ذا روك فى فيديو بثته قناة الغد، "الآن هناك شيء كبير لم أفعله فى الماضى أنتم تعرفوننى حظيت بفرصة لقاء مع المرشح الرئيس جو بايدن ونائب الرئيس كامالا هاريس، وتحدثنا عن العديد من التحديات التى نواجهها فى بلادنا حيث كان لقاء عظيم ومثمر وكشخص مستقل له توجهات معتدلة منذ سنوات".
وتابع خلال حديثه "أشعر بأن الرئيس بايدن ونائبته هما الاختيار الأفضل لقيادة بلادنا".
يذكر أن نجم أفلام الحركة دواين جونسون، الملقب بالصخرة، قد أعلن فى وقت سابق دعمه للمرشح الديمقراطى جو بايدن فى انتخابات الرئاسة الامريكية، قائلاً: "بصفتى سياسيًا مستقلًا ووسطيًا، فقد قمت بالتصويت لكلا الحزبين الديمقراطى والجمهورى فى الماضى، وفى هذه الانتخابات الرئاسية الحاسمة، أنا أؤيد جو بايدن".
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