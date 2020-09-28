ولقد دفعت عدة ملايين من الدولارات كضرائب ولكن كان يحق لي، مثل أي شخص آخر، الاستهلاك وائتمانات الضرائب.
وأضاف في تغريدة أخرى "أيضًا، إذا نظرت إلى الأصول غير العادية التي أمتلكها، والتي لا امتلكها وفقا لوسائل الاعلام المزيفة، فأنا أقل ديونًا للغاية - لدي دين ضئيل جدًا مقارنة بقيمة الأصول، والكثير من هذه المعلومات موجودة بالفعل في الملف، لكنني قلت منذ فترة طويلة إنني قد أفرج عن ........ البيانات المالية ، من الوقت الذي أعلنت فيه أنني سأترشح لمنصب الرئيس، تظهر جميع الممتلكات والأصول والديون".
"إنه بيان مثير للإعجاب للغاية ، ويظهر أيضًا أنني الرئيس الوحيد المسجل أتخلي عن راتبي السنوي البالغ 400 ألف دولار زائد راتبي الرئاسي!".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب: دفعت ملايين الدولارات كـ ضرائب.. وأنا الرئيس الوحيد الذي تنازل عن راتبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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