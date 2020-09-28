تقرير: ترامب خطط لتعيين ابنته إيفانكا نائبة له بدلا من مايك بنس

وبحسب التقرير، فإن نائب رئيس موظفي حملة ترامب السابق، ريك جيتس، قال في كتابه الذي سينشر في 13 أكتوبر المقبل نقل عن الرئيس الأمريكي عند سؤاله عن منصب نائبه لرئاسة البيت الأبيض قوله: "أعتقد أنه يجب أن تكون إيفانكا.. ماذا عن إيفانكا لتكون نائبتي؟".

وأوضح التقرير أن إيفانكا ترامب لم تعمل في المكتب الانتخابي لترامب، ولكن يعتقد أنها لديها طموحاتها السياسية الخاصة بها ومن الممكن أن تترشح لسباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024. وقال جيتس في كتابه، إن ترامب كان جديًا في تنصيب ابنته البالغة من العمر 34 عامًا نائبًا للرئيس الأمريكي، بدلًا من نائبه الحالي، مايك بنس. وأضاف: "كل الرؤوس التفتت إليها وبدى وكأنها متفاجئة.. نحن كلنا علمنا جيدًا أن ترامب سيغلق أفواهنا بالشكل الكافي ولن يجعلنا نضحك وقال إنها متألقة وذكية وجميلة والشعب سيحبها". وبحسب جيتس، فإن إيفانكا ردت على والدها قائلة إنها ليست بفكرة جيدة، مشيرًا إلى أنه تم اختيار مايك بنس وقتها وكان يشغل منصب محافظ ولاية إنديانا، بعد إلقائه خطاب شرس ضد منافسة ترامب في الانتخابات، هيلاري كلينتون.

وكان تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ذكر أن ترامب تهرب من الضرائب طوال عشر سنوات ودفع خلالهم 750 دولارًا ضريبة على الدخل في عام 2016 رغم كسبه مئات الملايين.

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