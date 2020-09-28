مجلس الأمن يجتمع غدا في جلسة طارئة لبحث النزاع في قره باج 

أفاد مصدر مطلع في حديث لوكالة نوفوستي، بأن مجلس الأمن الدولي سيجتمع غدا في جلسة طارئة لبحث النزاع بين أرمينيا وأذربيجان حول قره باغ. وقال مصدر في الأمم المتحدة لوكالة "تاس" الروسية: "على الأرجح ستجرى المناقشة يوم الثلاثاء بصيفة مشاورات مغلقة". فيما ذكر موقع "لينتا. رو" الإخباري أن طلب إجراء الجلسة جاء من دول أوروبية.

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