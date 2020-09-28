بوتين: مكافحة كورونا مستمرة والتحلي بالمسؤولية مطلوب لتفادي قيود أشد   

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تواصل مكافحة فيروس كورونا المستجد داعيا المواطنين للتقيد بالإرشادات الصحية، في وقت تشهد فيه روسيا ارتفاعا جديدا للإصابات.

وقال بوتين في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس الدولة الروسي: "مكافحة الوباء بعيدة عن نهايتها، وهي مستمرة ولا يجوز التهاون والاسترخاء بأي شكل من الأشكال".

وشدد بوتين على أن المخاطر التي يشكلها الفيروس لا تزال قائمة، داعيا إلى التحلي بأقصى درجات المسؤولية والتقيد بالإرشادات الصحية.

وأكد ضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية لحماية أمن وصحة المواطنين وتفادي إعادة فرض قيود العزل المشددة في البلاد.

وتشهد روسيا في الأيام الأخيرة ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا، حيث سجلت الاثنين 8000 إصابة، بعد 6000 قبل أقل من أسبوع.