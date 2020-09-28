غدا جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الصراع بين أرمينيا وأذربيجان

كان ذلك فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، طرفي النزاع إلى وقف إطلاق النار فورًا وإرسال مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى منطقة النزاع والدخول في المفاوضات بين الطرفين.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك إن جوتيريش أجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس أذربيجان إلهام علييف، وبعد ذلك تحدث إلى رئيس وزراء أرمينيا وحث الطرفين على ضبط النفس ووقف إطلاق النار.

وقررت الحكومة الأرمينية، في وقت سابق من اليوم، مقاضاة أذربيجان أمام المحاكم الدولية، بعد نشوب معارك بينهما صباح أمس الأحد، وسقوط قتلى من العسكريين والمدنيين، بين الطرفين. وطالبت حكومة أرمينيا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باتخاذ تدابير قوية ضد أذربيحان، على ما تعتبره اعتدائها عليها عسكريًا وتوغلها في إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه بينهما. فيما تعتبر أذربيجان إن أرمينيا هي من بدأت الهجوم وأن تحركها العسكري جاء للرد عليها. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه تركيا، دعمها الكامل لأذربيجان ضد أرمينيا، وهو ما أدى إلى تصعيد التوتر في الإقليم المتنازع عليه. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات له إن الوقت قد حان لإنهاء الأزمة في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

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