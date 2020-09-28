"الصحة العالمية" تعلن سعر وحدة اختبار فيروس كورونا للدول الفقيرة.. تفاصيل

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن تكلفة الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد19، سيكون لها حد أقصى.

وأكد خلال مؤتمر صحفي فى جنيف، أن الحد الأقصى لن يتجاوز 5 دولارات (3.83 جنيه إسترليني ، 4.23 يورو) للوحدة، في الدول الأفقر، في دعم من المنظمة أمام البدائل الحالية، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن نحو 120 مليون اختبار تشخيصي سريع لفيروس كورونا المستجد ستتاح للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بحد أقصى 5 دولارات لوحدة الفحص.

وذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم جيبريسوس ، إن المصنعين اتفقا مع مؤسسة بيل آند مليندا جيتس Bill & Melinda Gates ، على "إتاحة 120 مليونًا من اختبارات COVID-19 الجديدة والسريعة وسهلة الاستخدام، مدة ستة أشهر ".

وأبلغ خلال المؤتمر الصحفى أن تكلفة الاختبارات حاليا بحد أقصى 5 دولارات لكن من المتوقع أن تصبح أرخص.

وقال تيدروس: "سيمكن ذلك من توسيع نطاق الاختبارات ، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها والتي لا تحتوي على مرافق معملية أو عدد كافٍ من العاملين الصحيين المدربين لإجراء الاختبارات".

وأضاف "هذه إضافة حيوية لقدرة الدول على اجراء الفحوصات"، بعدما تجاوز عدد المصابين بالمرض33 مليونًا، ويقترب الموتى من المليون.