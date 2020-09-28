انفجار مصنع كيماويات بـ ووهان | فيديو

أسفر انفجار في مصنع كيماويات بالقرب من مدينة ووهان بوسط الصين عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة واحد ، بحسب مسؤولين محليين.

وقع الانفجار في حوالي الساعة 2.15 مساءً بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين في حديقة صناعية بمدينة تيانمن بوسط الصين، غرب العاصمة الإقليمية ووهان، عندما كانت معدات الشركة المصنعة قيد الاختبار.

اقرأ ايضا

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج بينما تتواصل جهود الإنقاذ، بحسب إشعار حكومي.