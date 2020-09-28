شكرا لقرائتكم خبر عن موقع أمريكى يكشف كيف تلمع قطر صورتها بالسيطرة على وسائل إعلام أمريكية "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "واشنطن إكزامينر" الأمريكى أن قطر تسيطر على وسائل إعلام أمريكية وتنفق ملايين الدولارات من أموال الشعب القطرى بهدف تلميع صورة نظام الحمدين، بالخارج. ووفقا للموقع الأمريكى فإن عددا من وسائل الإعلام الأمريكية تم اكتشاف سيطرة تميم عليها، فيما وقع مع عدد من المواقع سريا، مقابل التزامها الصمت تجاه الانتهاكات التى تحدث داخل قطر.

فيما كشفت تقارير صحفية أجنبية عن الأوضاع المتدهورة للعمالة الأجنبية فى الدوحة، حيث ذكر موقع "كاهاوا تونجو" الكيني، عن إلقاء السفارة الكينية في الدوحة باللوم على قطر، بسبب المشاكل التي يواجهها معظم الكينيين العاملين بالدوحة، مؤكدةً أن الآلاف من العمال الكينيين الذين يذهبون إلى قطر بحثًا عن فرص عمل يواجهون مشاكل مختلفة.