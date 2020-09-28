مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا لبحث التوتر بين أرمينيا وأذربيجان

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يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، اجتماعا طارئا مغلقا يناقش فيه التطورات في منطقة ناغورني قره باغ، التي تشهد منذ نهاية الأسبوع الفائت معارك دامية، وفق ما
المصدر: أ ف ب
تاريخ النشر:الإثنين 28 سبتمبر 2020 17:32 GMT
تاريخ التحديث:الإثنين 28 سبتمبر 2020 18:20 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، اجتماعا طارئا مغلقا يناقش فيه التطورات في منطقة ناغورني قره باغ، التي تشهد منذ نهاية الأسبوع الفائت معارك دامية، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية لفرانس برس، الاثنين.
وأوضحت المصادر نفسها أن هذه المبادرة قامت بها ألمانيا وفرنسا، وتحظى بتأييد دول أوروبية أخرى، هي إستونيا وبلجيكا وبريطانيا.
وتزامنت الأحداث في الإقليم الانفصالي مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتثير مخاوف من حرب واسعة النطاق بين أذربيجان وأرمينيا في جنوب القوقاز، حيث تتنافس أنقرة وموسكو.
ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أرمينيا إلى وضع حد لما وصفه بـ“احتلال ناغورني قره باغ“.
وقال أردوغان: ”ستواصل تركيا الوقوف إلى جانب البلد الشقيق والصديق أذربيجان بكل الوسائل“، مشجعاً باكو على ”الإمساك بزمام الأمور“.
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