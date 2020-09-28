تقرير: برلمانيو إيران يتمتعون بالرفاهية بعيدا عن معاناة ناخبيهم

كشف تقرير إخباري إيراني عن بعض جوانب الرفاهية التي يتمتع بها النواب الأصوليون في البرلمان، بالتزامن مع معاناة أغلب المواطنين الإيرانيين من الأزمات الاقتصادية والمعيشية.

وجاء في تقرير لصحيفة ”شرق“ المحلية نشرته اليوم الأحد، أن ”البرلمان الذي أطلق عليه النواب الأصوليون لقب البرلمان الثوري، لم يُقدم على اتخاذ أي إجراءات حازمة لحل مشكلات البلاد، سوى أنه اتخذ إجراءات تضمن الرفاهية للنواب“.

وأشار التقرير إلى أن ”نواب البرلمان الإيراني يتمتعون هذه الأيام بعدة أمور رفاهية من بينها: منح سيارات فاخرة تفوق ثمن مصنع، وتوزيع أول جرعات من لقاح الإنفلونزا، وحتى تقديم قروض تبلغ قيمتها 300 مليون تومان إيراني“.

ولفت إلى أن الجرعات الأولى من لقاح الإنفلونزا كان يجب أن تصل أولا إلى الطبقات المعرضة للخطر في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد، بينما وصلت هذه الجرعات إلى نواب البرلمان، الذين تعاملوا مع الأمر وكأنه أمر عادي“.

وعلق تقرير الصحيفة الإيرانية قائلا: ”إن الأموال التي تُمنح لرفاهية نواب البرلمان تكشف للرأي العام مدى الفجوة بين المواطنين الإيرانيين ونوابهم في البرلمان، في حين أن هناك العديد من امتيازات الرفاهية يحصل عليها النواب لا تُعلن للرأي العام“.

وفي هذا الإطار، نقل تقرير صحيفة ”شرق“ عن مصدر وصفه بـ ”المطلع“ قوله: إن ”امتيازات الرفاهية في البرلمان تختلف في كل دورة برلمانية، بالرغم من قوانين البرلمان التي توفر للنواب السكن والمواصلات، دون الحاجة لصرف مزيد من أوجه الرفاهية“.

وأوضح المصدر الإيراني أن ”النواب المغتربين عن العاصمة طهران من سكان المدن والأقاليم البعيدة يتمتعون بسيارات ونفقات ذهاب وإياب، بل إن البرلمان يتكفل بنفقات هواتفهم النقالة“.

كما استشهد التقرير بتصريحات للخبير الاقتصادي الإيراني همت قلي زاده، الذي أكد ”أن رفاهية نواب البرلمان الإيراني باتت تفوق حتى الامتيازات التي يحصل عليها البرلمانيون في أوروبا، فالأوروبيون لا يتمتعون بتكاليف النقل والمصاريف الشخصية، حيث يتولون هذه الأعمال بأنفسهم“.

وأضاف قلي زاده: ”لهذا السبب نرى الآلاف يترشحون للانتخابات البرلمانية؛ لأن هذه المؤسسة تُمثل عندهم فرصة وامتيازا، بالإضافة إلى أنهم يتولون مناصب حكومية ووزارية بعد انتهاء دورتهم في البرلمان“.

وكان مرشحو التيار الأصولي في إيران قد سيطروا على أغلب مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وذلك بالتوازي مع تراجع دور التيار الإصلاحي على الساحة السياسية في البلاد.