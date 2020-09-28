وزير داخلية النمسا : انتشار واسع للشرطة لاحتواء العدوى بفيروس كورونا

وقال نيهمر، فى تصريحات اليوم الاثنين، إنه تم فحص 7733 فندقًا ومطعمًا وأماكن إقامة الفعاليات وتم تحرير 160 محضرًا فى عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف الوزير قائلاً: "هدفنا المشترك الحفاظ على عدد الإصابات منخفضًا.. وفى الأيام والأسابيع المقبلة سوف تواصل الشرطة إجراء فحوصات مركزة ومكثفة أكثر خاصة فى المطاعم لأنه يجب علينا بذل كل ما فى وسعنا لمنع انتشار العدوى".

وأوضح أن أى شخص لا يلتزم بتعليمات رجال الأمن سوف يتعرض لعواقب فى أى وقت، والأمر متروك للجميع للمساهمة، فى تقليل عدد الإصابات من خلال المسئولية الشخصية.