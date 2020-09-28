واشنطن بوست تعلن دعمها لـ بايدن ضد ترامب

وبإعلانها، تنضم الصحيفة الأمريكية إلى صف المؤيدين البارزين لبايدن، بينهم حاكم ولاية بنسلفانيا الجمهورى السابق، توم ريدج، وأرملة السيناتور البارز جون ماكين، والممثل دواين جونسون، المعروف باسم "ذا روك".
وفى إشارة لاستجابة ترامب الفاشلة لوباء كورونا، قال مجلس تحرير الصحيفة، إنه قد يكون العديد من الأمريكيين على استعداد للتصويت لأى شخص تقريبًا لطرد أسوأ رئيس فى العصر الحديث.
وتابع: "لحسن الحظ، للإطاحة بالرئيس ترامب فى 2020 لا يتعين على الناخبين خفض معاييرهم"، معتبرًا أن "نائب الرئيس السابق بايدن مؤهل بشكل استثنائى بالشخصية والخبرة لخوض التحديات الهائلة التى ستواجهها الأمة على مدى السنوات الأربع المقبلة".
ويستمر العداء بين صحيفة "واشنطن بوست" والرئيس الجمهورى ترامب، الذى ندد مرارًا بها، واتهمها بنشر "أخبار مزيفة"، وفى المقابل، هاجمت الصحيفة سياسة ترامب، وأطلقت قاعدة بيانات لتقصى الحقائق توصلت إلى 20 ألف تصريح كاذب أو مضلل لترامب، وأعلنت هيئة تحريرها فى العام الماضى أن "هناك أكثر من دليل كاف لعزله".
وذكرت هيئة التحرير اليوم أنه بينما أضر ترامب بالديمقراطية الأمريكية، فإن بايدن "الودود للغاية" وصاحب الخبرة "سيعيد اللباقة والشرف والكفاءة لحكومة أمريكا".
ويأتي التأييد عشية مواجهة مرتقبة بين بايدن وترامب فى أول مناظرة رئاسية بينهما من أصل 3 مناظرات، فى أوهايو.
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