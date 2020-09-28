بنك سامبا بالسعودية وشروط التمويل الشخصي للمواطنين السعوديين 1442

بنك سامبا بالسعودية: حيث يقوم هذا البنك بعرض بعض المجموعات التي تشمل التمويل الشخصي، حيث تتوافق هذه التمويلات مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتمويل الشخصي الذي يقدمه بنك سامبا السعودي هو تمويل يتماشى ويتناسب مع احتياجات المواطن المناسبة، وهذا إذا كان المواطن يحتاج لشراء سيارة حديثة، أو لتجديد وتعديل منزل المواطن، أو ليقوم المواطن بتعليم أبناءه فلذلك يقوم بطلبه للتمويل الشخصي، أو يريد إجازه عائلية، وهناك بعض الشروط لاستحقاق التمويل الشخصي الذي وضعه البنك للمواطنين السعوديين، حيث إذا انطبقت هذه الشروط على المواطن يستحق التمويل الشخصي المقدم عليه، وهناك رابط لكيفية الاستعلام عن الاستحقاق سنذكره آخر المقال، وكذلك رابط خاص بتقديم طلب على التمويل الشخصي، بحيث أنه بعد تقديم الطلب سيتواصل معه أحد موظفين البنك للاستفسار والرد، وإليكم الشروط والتفاصيل.

بنك سامبا بالسعودية وشروط تقديم طلب تمويل شخصي للمواطنين السعوديين

تنقسم الشروط إلى شروط خاصة بالعاملين لدى الجهات الحكومية ، أو الجهات شبه حكومية، وكذلك شروط خاصة بالعاملين لدي القطاعات الخاصة.

أولاً شروط التمويل الشخصي الخاصة بالعاملين لدى القطاع الحكومي وشبه الحكومي:

مبلغ التمويل كحد أقصى لهم 1.500.000 ريال سعودي. أن يكون المواطن سعودي الجنسية. عمر المواطن يبدأ من 18 عاماً فيما فوق. أن لا يقل الدخل الشهري للمواطن عن 2500 ريال سعودي وأعلى. أن يكون مر على خدمته بجهة العمل شهر على الأقل فيما فوق.

ثانياً: الشروط الخاصة بالعاملين لدى القطاع الخاص:

المبلغ الخاص بالتمويل كحد أقصى 1.500.000 ريال سعودي. أن يكون المواطن المستحق سعودي الجنسية. عمر المواطن السعودي الذي يعمل بالقطاع الخاص يكون 21 سنة فيما فوق. دخله الشهري لا يقل عن 3500 ريال سعودي فيما فوق. أن يكون مر على عمله بالقطاع الخاص ثلاثة شهور على الأقل فيما فوق.

بنك سامبا وتقديم طلب التمويل الشخصي ومعرفة تأكيد الاستحقاق

على المواطن تقديم طلب للتمويل الشخصي عبر موقع تقديم طلبك للتمويل الشخصي من بنك سامبا، بحيث يقوم المواطن الدخول على الموقع وكتابة البيانات المطلوبة ،ثم يضغط تنفيذ:

وللتأكيد من استحقاقك للتمويل، يقوم المواطن بالدخول على موقع سامبا للتأكد من استحقاق التمويل الشخصي، ثم يقوم المواطن بكتابة البيانات المطلوبة منه، ثم يضغط تأكد من استحقاقك: