صيغة معروض إسقاط ديون وقروض بالديوان الملكي

في ظل الأوضاع الراهنة من تدني الأحوال الاقتصادية للكثير من الأسر داخل المملكة العربية السعودية بسبب كثرة الديون علي من هو داخل المملكة بسبب انتشار فيروس كورونا داخل المملكة مما أدي إلي فرض حظر التجوال في الكثير من الأوقات في السابق مما أدى إلى ترك الكثير من العاملين في القطاعات الخاصة أعمالهم, وتسبب ذلك في خسارة كبيرة للمواطنين وكثرة عليهم ديونهم, مما أدي إلي بحث الكثير من المواطنين داخل المملكة إلي عن الهيئات والمؤسسات الخيرية داخل المملكة لكي يحصلون منها علي مساعدات سواء ماليه أو دفع ديون عليهم, لذا من أهم المؤسسات الخيرية داخل المملكة هو الديوان الملكي السعودي, حيث يعتبر الديوان الملكي من أهم المؤسسات التي تقدم خدمات خيرية للمواطنين, لذا من خلال مقالنا سوف نوضح لكم صيغة معروض طلب مساعده من الديوان الملكي.

صيغة معروض طلب مساعده من الديوان الملكي السعودي

حيث يقدم الديوان الملكي الكثير من المساعدات الإنسانية والمالية للمواطنين داخل المملكة, ومن ضمن المساعدات التي يقدمها الديوان الملكي هو مساعدات مالية أو طبيه أو سداد ديون أو قروض أو تقديم شكاوى ضد أي احد من المسؤولين أو أي شيء آخر, لذا إليكم صيغة معروض طلب المساعدة.

في بداية معروض طلب المساعدة من الديوان الملكي يتم توجيه التحيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. ثم تكتب بعد ذلك نوع المساعدة التي ترغب في الحصول عليها من الديوان الملكي. ثم تقوم بعد ذلك بذكر الأسباب التي دفعت إلي تقديم طلب للحصول على مساعدة من الديوان الملكي. ثم يتم إرفاق الأوراق والمستندات التي تبين أنك تتعرض لظروف معيشية صعبة تتطلب الحصول على مساعدة من الديوان الملكي. ثم في نهاية المعروض يتم توجيه الشكر إلي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. في أغلب الأحيان يتم الرد علي طلبك في غضون شهر من تاريخ إرسال المعروض.

يتم إرسال معروض طلب المساعدة علي العنوان التالي: الهدا 7636 -الرياض 12911 -المملكة العربية السعودية.

إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات يتم الاتصال على الأرقام التالية: 800400000 أو 92003003

عنوان إرسال معروض طلب المساعدة إلي الديوان الملكي