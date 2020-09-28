يصل قيمة المبلغ التمويلي الي 1.500 ألف ريال كحد أقصي، بينما يبدأ قيمة المبلغ ب 5000 ريال سعودي كحد أدني.

يختار العميل قيمة المبلغ الذي سيقوم بسداده في فترة قد تصل الي 5 سنوات.

يخضع المبلغ التمويلي لأحكام وقوانين الشريعة الإسلامية.

تتم الموافقة الفورية عند تقديم طلب التمويل الشخصي في فترة قد تصل الي 3 ساعات فقط بعد توافق الشروط التي حددها البنك مسبقاً مع تسهيل إنهاء الإجراءات بعد الموافقة.

الحصول علي تمويل تكافلي في حالة التعرض التعرض للعجز الدائم أو الوفاة لقدر الله.

يمكن للعميل الحصول علي تمويل إضافي عند سداد 20% من قيمة المبلغ التمويلي الذي حصل عليه. شروط بنك ساب sabb ألا يقل العمر عن 58 عاماً للقطاع الحكومي، و 21 عاماً للقطاع الخاص. ألا تقل مدة العمل عن شهر للمواطن السعودي و 3 شهور للمقيم بالسعودية. ألا يقل الراتب عن 3000 ريال للمواطن والمقيم. نسبة الرسوم الإدارية 1% من إجمالي مبلغ التمويل. كيفية تقديم طلب الحصول علي التمويل الشخصي من بنك ساب Sabb مزايا التمويل الشخصي لبنك ساب sabb في المملكة العربية السعودية شروط بنك ساب sabb يقدم بنك ساب بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي بموافقة فورية يبدأ من 5000 ريال سعودي ويصل الي 1.500.00 ريال سعودي بعدة شروط قام بتحديدها بنك ساب مسبقاً، وقد يتم التقديم الكترونياً للحصول علي التمويل الشخصي بعدة شروط وأحكام تتم كالتالي: الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك ساب السعودي، ثم النقر علي طلب التمويل.

تسجيل جميع المعلومات الشخصية الخاصة بالمتقدم (الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني)، ثم الضغط علي طلب التمويل. يوفر بنك ساب رقم هاتف للتسهيل علي عملاء البنك خدمة الاستعلام علي الرقم الأتي: 920007222

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل شخصي يبدأ من 5000 ريال حتي 1.500.000 ريال للسعودي والمقيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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