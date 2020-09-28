13 مليون دولار أنفقتها طائرات الرئاسة .. فساد أردوغان أمام البرلمان

ووفقًا لموقع "دوغروسو" التركى، طالب آلبان، النائب عن حزب الشعب الجمهورى، أكبر أحزاب المعارضة، البرلمان برد من وزير المواصلات والبنية التحتية، عادل قره إسماعيل أوغلو، قائلاً: "لقد تم إنفاق 13 مليون دولار على طائرات رئاسة الجمهورية خلال فترة جائحة كورونا مع العلم أنها لم تقلع سوى 6 مرات فقط خلال تلك الفترة، وهى عبارة عن 5 رحلات داخلية، وواحدة فقط خارجية".

وأضاف آلبان: "أيعقل أن يتم إنفاق هذا المبلغ الكبير على طائرات لم تستخدم سوى 6 مرات خلال عدة أشهر، ولا سيما فى ظل أزمة اقتصادية خانقة تمر بها البلاد؟".

وطالب النائب المعارض بـ "الرد من وزير المواصلات لتوضيح حقيقة هذه الأمور، خاصة أنه لا توجد شفافية بخصوص طائرات أردوغان، ولا يقدم أحد معلومات حولها رغم ما قدم من استجوابات سابقة".

وكانت المعطيات الصادرة عن وزارة الخزانة والمالية فى 6 سبتمبر الجارى، كشفت عن تجاوزت تكلفة استئجار الحكومة للسيارات خلال آخر 22 شهرًا، المليار ليرة، وسط انتقادات واسعة بسبب البذخ الحكومى فى ظل أزمة خلفتها جائحة كورونا.