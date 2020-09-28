سفير أرمينيا : سنستخدم صواريخ اسكندر إذا استخدمت تركيا إف 16

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية أعلنت قبل قليل، عن التصدى لهجوم شنته أذربيجان فى المنطقة الانفصالية، وتدمير 22 دبابة و10 عربات مصفحة.

وكان السفير الأرمينى لدى روسيا كشف فى تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، عن أن المسلحين الذين تم طردهم من سوريا من قبل تركيا، يشاركون فى الأعمال القتالية فى منطقة قره باغ.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك مسلحون سوريون يشاركون فى الأعمال القتالية، قال تاغانيان: "وفقا لمعلوماتنا، تم مؤخرا نشر حوالى 4 ألاف مقاتل من قبل تركيا من سوريا إلى أذربيجان. إنهم يشاركون بالفعل مع الجانب الآخر، وتم تدريبهم فى معسكرات المتشددين ونقلهم إلى هناك".

كما أشار تاغانيان أن يريفان لن تتقدم بطلب إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعى للحصول على المساعدة العسكرية فى قضية الاشتباكات المندلعة مع أذربيجان فى منطقة قاره باغ.