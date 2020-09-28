باكستان تعلن دعم أذربيجان وتؤكد حق الدفاع عن نفسها في مواجهة أرمينيا

أعلنت باكستان دعمها لـ دولة أذربيجان زاعمة حقها في الدفاع عن النفس، في المواجهات العسكرية المندلعة في إقليم ناجورني كاراباخ الحدودي.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيانها، إننا نؤيد موقف أذربيجان بشأن ناغورني كاراباخ، والذي يتماشى مع العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي التي تم تبنيها بالإجماع.

كما دعت إسلام أباد أرمينيا إلى وقف نشاطها العسكري لمنع المزيد من التوترات.

واتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية القوات الأرمينية بمهاجمة مدينة ترتر يوم الاثنين، ووعدت بالرد بالمثل. وزعمت الوزارة الاذرية أيضًا أن الجنود دمروا دبابتين أرمنيتين على الأقل وسط الاشتباكات الأخيرة. وفي الوقت نفسه، قالت يريفان إن أذربيجان تواصل قصف المنطقة بالمدفعية الثقيلة. واندلعت الاشتباكات العسكرية بين الجانبين يوم الأحد على طول خط التماس في ناجورنو كاراباخ ، وهي منطقة حكم ذاتي للأغلبية الأرمينية أعلنت الاستقلال عما كان يُعرف آنذاك بأذربيجان السوفيتية في عام 1991، حيث ألقى كل طرف باللوم على الآخر في تعريض حياة المدنيين للخطر. وقد أبلغ كلا الجانبين عن وقوع عدة إصابات. وأعلنت أرمينيا وناجورنو كاراباخ المستقل الأحكام العرفية والتعبئة العامة يوم الأحد، بينما أعلنت أذربيجان الأحكام العرفية الجزئية، لكنها امتنعت عن التعبئة. ودعت العديد من الدول والمنظمات الدولية ، بما في ذلك الأمم المتحدة ، الأطراف المتصارعة إلى وقف إطلاق النار على الفور والعودة إلى الحوار الذي تيسره منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دون شروط مسبقة.

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