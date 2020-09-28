روسيا: لن نواجه السيناريو المتشائم لوباء كورونا

من غير المرجح أن ترى روسيا سيناريو متشائمًا فيما يتعلق بوباء كورونا كوفيد 19 حيث يوجد في البلاد ما يكفي من أسرة المستشفيات المساعدة فضلا عن أن الفيروس يضعف مع انتشاره، حسبما قال ألكسندر جوريلوف، نائب رئيس معهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة.

وأضاف جلوريوف "يوجد في روسيا العديد من الأسرة المساعدة، خاصة في موسكو، لذلك، لا أعتقد أننا سنواجه مثل هذا السيناريو المتشائم، لأن الفيروس، بعد كل شيء، يضعف مع انتشار العدوى".

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وأكدت روسيا إجمالي أكثر من 1.1 مليون حالة إصابة بفيروس كوفيد -19 ، بما في ذلك 20385 حالة وفاة.