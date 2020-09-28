جوتيريش يدعو أذربيجان لوقف فورى لإطلاق النار فى قره باغ

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك: "لقد تحدث الأمين العام للأمم المتحدة للتو مع الرئيس الأذربيجانى، وسيتحدث قريبًا مع رئيس وزراء أرمينيا، وخلال المحادثة الهاتفية، سيعبر عن نفس الفكرة التى وردت فى المحادثة مع الرئيس الأذربيجانى، على وجه الخصوص، حول الحاجة إلى وقف القتال على الفور، واستئناف المفاوضات فورًا دون شروط مسبقة، تحت رعاية الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك، وكذلك إيفاد فورى لمراقبى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا إلى المنطقة".
وأعلنت كل من أذربيجان وأرمينيا التعبئة العسكرية تحسبا لحرب محتملة نتيجة التصعيد الجارى، وأعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، عن "وجود تركى مباشر فى ساحة العمليات العسكرية فى قره باغ.
وفى وقت تدعم فيه تركيا بشكل علنى أذربيجان فى تحركاتها، دعت عدد من الدول من بينها روسيا وفرنسا والولايات المتحدة، بجانب الأمم المتحدة طرفى الصراع إلى ضبط النفس ووقف القتال.
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