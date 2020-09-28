4044 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 13 وفاة و4044 إصابة جديدة بفيروس



أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 13 وفاة و4044 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأضافت الوزارة فى بيان اليوم، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، أن العدد الإجمالى ارتفع إلى 42001 وفاة، و439013 إصابة بالفيروس، فى عموم بريطانيا.

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