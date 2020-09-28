الولايات المتحدة تسجل 295 وفاة جديدة بفيروس كورونا 

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين، أنها سجلت 36335 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و295 وفاة.
وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للإصابات في الولايات المتحدة بلغ 7 ملايين و95422 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 204 آلاف و328 حالة.
ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى مساء أمس الأحد ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.
يذكر أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول عالميا من حيث إصابات ووفيات كورونا منذ عدة أشهر.
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