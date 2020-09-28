أعلنت القوات الأرمينية في قره باج، اليوم الأثنين، إسقاط طائرة تابعة للقوات الجوية الأذربيجانية.
قال المتحدث باسم رئيس إقليم قره باج غير المعترف به دوليًا: "اليوم يمكننا القول أننا اسقطنا طائرة للعدو في منطقة مارتوني".
في المقابل، وصفت وزارة الدفاع الأذربيجانية إعلان الجانب الأرميني عن سقوط طائرة تابعة لقواتها الجوية على خط التماس في قره باج بـ "المعلومات الزائفة".
وأضاف مدير المركز الصحفي لوزارة الدفاع الأذربيجانية، العقيد فاجيف دارجياخلي: "الأنباء المنتشرة حول سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية الأذربيجانية على يد الجانب الأرميني عبارة عن أخبار زائفة.. أود أن أقول أن جميع طائرات الجيش الأذربيجاني في الخدمة وتعمل".
وعقد مجلس الأمن الأرميني، اليوم الاثنين، جلسة طارئة برئاسة، رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، لشن ضربة انتقامية ضد قوات أذربيجان، في إطار الصراع العسكري الدائر بينهما على تبعية إقليم قره باج.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء الأرميني إن "الجلسة تناولت بحث القضايا المتعلقة بالأوضاع على الأرض على خط التماس بين قره باغ وأذربيجان وشن القوات المسلحة الأرمنية ضربة مكافئة على العدو"، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرمينيا تعلن إسقاط طائرة في قره باج وأذربيجان تنفي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.